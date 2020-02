Paula Chaves tiene fecha para su vuelta a la TV con "Bake Off"

Durante el 2019, Paula Chaves se quedó con las ganas de volver a Telefe con la segunda temporada de "Bake Off", el ciclo de cocina pastelera que tuvo muy buena repercusión y aceptación durante la temporada televisiva 2018.

Tras varios anuncios sobre su posible salida al aire, el ciclo quedó postergado para este año. Finalmente el ciclo ya tiene fecha para su debut.

Según pudo confirmar PrimiciasYa.com, la nueva temporada de "Bake Off" saldrá durante el mes de marzo y el día elegido hasta el momento es el domingo 15 a las 22:15.

El programa de Paula ocupará el lugar de los especiales de verano de "Quién quiere ser millonario" con Santiago del Moro, que llegará a su fin el domingo 8.

Cabe destacar que "Bake Off" se grabó en su totalidad, incluso el final del reality, el año pasado porque tenía previsto salir en septiembre u octubre de 2019. El jurado nuevamente estará conformado por Christophe Krywonis,Pamela Villar y Damián Betular.

