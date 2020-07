Paula Chaves contó detalles del nacimiento de Filipa

El pasado 4 de julio Paula Chaves dio a luz a Filipa, su tercera hija fruto de su relación con Pedro Alfonso. La beba pesó 4,616kg - “No tuve el tamaño para el recién nacido”, bromeó- y nació por parto natural. Días después de haber recibido el alta médica, la conductora utilizó su cuenta de Instagram para compartir -con sus casi cuatro millones de seguidores- detalles sobre el parto, y también sobre las horas previas en las que estuvo acompañada por su marido, la partera, y un recital de Ciro y los Persas de fondo.

“Quiero parir de nuevo”, se mostró entusiasmada Paula y también se refirió al peso de su hija. “Fue el comentario de cada una de las enfermeras que entró. Nuestro cuerpo hace bebés que podemos parir! No hay nada anormal en el peso. A la hora estaba caminando”, explicó e indicó que durante el parto estuvo acompañada por Alfonso. “Lo agarré de la nuca cual toma de lucha libre. Quedó agotado”.

Por otro lado, pidió “tiempo” para publicar una foto de su beba -”ya la voy a presentar”- y respondió muchas preguntas de sus seguidoras, siempre sugiriendo que consulten con sus médicos.

—¿Tuviste el parto que planeaste?

—Sí, tal cual lo soñé. Todo se fue dando exactamente igual. Mágico.

—¿Cómo fue tu parto?

—Hermoso, mágico, intenso, poderoso, amoroso y podría seguir.

—¿Cómo fue tener a Filipa en época de COVID-19?

—En la previa estaba asustada y ansiosa. En ese momento me olvide de todo.

—¿Cuántas horas de trabajo de parto tuviste?

—Siete horas en total, pero venía con contracciones de pre parto hacia como tres semanas. Arranqué a las 16, a las 20 todo se puso más intenso, y nació a las 23.

—¿Todo el trabajo de parto lo hiciste en tu casa?

—Sí, lo hice todo en casa con mi partera que me acompañó. Y llegué con 10 de dilatación a la Trinidad de Palermo.

—¿Dolió mucho el parto?

—Sensación intensa y mágica. Jamás pensé en esa palabra. Si se le da un sentido es todo más fácil.

—¿Ya venías con dilatación o sos de esas personas que dilatan 2 y les re duele?

—Hice un pre parto largo desde la semana 37, con olas uterinas que venían y se iban. Arranqué el trabajo de parto y ya estaba con 5. No así con Balta que me costó mucho más llegar a 4.

—¿Pariste sin anestesia?

—Me pusieron analgesia una vez que estaba con dilatación completa. Pude seguir sintiendo las contracciones y la sensación de pujo estaba intacta. Pero creo que se me fue yendo y el momento del expulsivo fue sin. Hermoso e intenso.

—¿Qué preferís: cesárea o parto natural?

—Tuve todo: cesárea, parto con intervenciones necesarias, aborto natural, y parto sin intervenciones. Toda la vida elijo parto. Pero no nos más madres o menos madres un parto vaginal o una cesárea. La cuestión está en que sea respetado y amoroso ese encuentro. No importa por dónde salga.

—¿Por qué con Oli tuviste cesárea?

—No sé. Por estar desinformada y con miedo.

—¿Por qué cambiaste de obstetra y no te atendiste con el de antes?

—Quería conocer otra cosa. De curiosa e intensa. Lo amo a Sandro Persichetti, y lo elegiría mil veces más. Él fue parte de este proceso también. El que me permitió vivir mi parto vaginal, un médico amoroso y respetuoso.

—¿Cuántos kilos aumentaste?

—Sabés que casi no me pesé. Pero 30 kilos seguro. Ya sé que es así. Mi cuerpo reacciona así.

—¿Te costo ponerte en forma?

—Depende lo que para vos sea “en forma”. Yo amo mi forma después de mis embarazos.

—¿Te salieron estrías? ¿Qué crema recomendás?

—Sí, pero una vez que salen difícilmente desparezcan.

—¿Podría decir que el segundo parto es más fácil que el primero?

—Sí, más rápido seguro.

—¿Podés afirmar que el embarazo es el mejor estado de una mujer?

—Mmmmm no (risas) yo no la paso tan bien. Me encanta, pero tampoco para ‘el mejor estado’”.

—¿Filipa te deja descansar?

—Depende lo que sea descansar para cada uno. Yo siempre trato de pensar el peor panorama para que después me sorprenda. Pero dormir dos horas corridas es un lujo.

—¿Cómo viviste el post parto?

—Con todas las emociones a flor de piel. Algunos miedos, las hormonas presente siempre, felicidad absoluta, amor, poca paciencia, culpa, mucha paciencia. Así, tal cual.

—¿Te afectan las críticas de las mujeres sobre el parto humanizado?

—Ya no. Lamenté que esas críticas sean por falta de información. Cada caso es distinto y hay mucha evidencia científica que comprueba muchas cosas.

—¿Cómo está Pepe con la llegada de Fili?

—Paternando a la par, como hace siete años.

—Filipa es parecida a Olivia o a Balta?

—A ambos. pero mas a oli. es como tenerla a ella de nuevo de bebe.

—¿Oli y Balta cómo la llevan?

—Bastante bien. Tienen sus momentos, pero por suerte pueden poner en palabras todo lo que les pasa. El contexto de cuarentena tampoco colabora.

—¿Cómo hacés para dividirte en tres?

—Me falta una extremidad del cuerpo. Pero estos días son de mucha intensidad y calma a la vez. Minuto a minuto. Todo se irá acomodando. Tengo un compañero increíble, eso hace que todo sea más llevadero.

—¿Cerraste la fábrica o quieren más chicos?

—Yo había dicho que cerraba acá, pero no sé. Hay que ver.