Patricio Giménez subió la apuesta contra Rial: "Te cago a trompadas....."

Luego de que Patricio Giménez criticara las medidas del país en medio de la pandemia de coronavirus, Jorge Rial comenzó un picante cruce contra el hermano de Susana Giménez, quien se encuentra en Punta del Este junto a la diva.

Todo comenzó cuando el cantante se quejó de que su madre padece cáncer pero no puede salir de la Argentina por las restricciones que se impusieron a partir de la pandemia. En ese sentido, el conductor de "Intrusos" opinó: "Desde el dorado exilio en Punta del Este y vaciándole la heladera (entre otras cosas) a Susana Giménez , habla al país...".

La respuesta de Patricio no tardó en llegar y grabó un irónico descargo a través de sus historias de Instagram: "El miércoles cumplo 45 años, no laburé nunca en mi vida, no hice nunca un carajo, no puedo ponerme a laburar ahora. ¿Qué voy a hacer? Sí, acepto un cargo político, puedo ser el conductor de un programa de chimentos y hablar mierd... de la gente. Pero otra cosa no puedo hacer… ¿Qué voy a hacer? ¿Ponerme a estudiar ingeniería?".

En la tarde de este martes, Rial continuó con el asunto en "Intrusos" y volvió a opinar sobre el hermano de Susana: "Ojalá que este país que vos desnotás... porque algún día vas a tener que volver, ojalá nos cruce y yo te voy a enseñar muchas cosas, como por ejemplo a trabajar mucho, a romperte el cul..., a abrirte camino solito por la vida, a no romper un billete, a no ser un mantenido...".

Y anoche, Patricio volvió a grabar un explosivo mensaje para Jorge, redoblando la apuesta: "Cuando quieras cruzarte conmigo tenés los shows que hago y te venís. Y te atajo, no te hagas ningún problema. Tené cuidado con los problemas de salud que anduviste teniendo. Tené recaudos".

"Que yo tenga mi vieja con cáncer y mi abuela de 98, no las puedo ver por más que esté a seis cuadras, porque por ahí las contagio... No pasa por dónde estoy y esto me pasa desde febrero. Y que vos te metas con mi vieja con cáncer hace que yo no tenga ningún reparo en cagarte a trompadas el día que te vea".