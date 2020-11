Patricio Giménez, contra el "novio" de Susana: "No hay más vividores cerca de mi hermana"

Susana Giménez fue tapa de todos los medios cuando Daniel Ambrosino en "América Noticias" difundió un video de la diva en Punta del Este junto a un hombre llamado Aníbal.

Las imágenes corresponden al fin de semana y en una de las salidas que hizo la conductora de Telefe en Uruguay, donde reside desde hace varios meses.

Como hace años que está sola, la noticia fue de alto impacto porque todos la vincularon sentimentalmente con ese hombre que es un supuesto empresario que se dedica a las criptomonedas.

Sin embargo, el hermano de Susana, Patricio, aclaró en su cuenta de Instagram que la diva ni lo conoce y que el hombre en cuestión no respetó los protocolos y la sacó a bailar.

"Aníbal Raúl Arrarte Artigalas, sé cómo te llamás, sé quién sos, sé lo que no tenés, no te hagas el empresario del jet privado. A mi hermana, yo hoy, estoy para cuidarla. Y no hay más vividores ahí cerca. ¿Estamos?", dijo Patricio con un filtro del Guasón como cuando se peleaba y le contestaba a Jorge Rial hace unas semanas.

Y añadió con fuerza: "Terminé la canción cuando, contra todo los protocolos, la sacaste a bailar. Susana no te conoce, ni tu nombre ni tu apellido. Aceptó como aceptaría de cualquier persona que le dice de sacarse una foto. Punto y aparte. No hay más que eso. El resto y toda la información que tienen los noticieros es porque la proporcionaste vos, porque tenés ganas de fama".