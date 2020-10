Patricio Arellano, el compañero de Laura Novoa, renunció al "Cantando 2020"

Después de que quedó en evidencia que la relación entre Patricio Arellano y Laura Novoa no estaba del todo sólida, el cantante anunció el martes su renuncia al "Cantando 2020", El Trece.

"Tengo la camiseta puesta de este equipo y este programa. Quiero agradecer a todas las personas pero me di cuenta que Moria tenía razón con lo que me dijo, que no me veía bien, después me vi en la repetición y no me gusté", indicó el artista.

Y agregó contundente: "Me di cuenta que no la estaba pasando bien y dejé de disfrutar en el certamen".

"Cuando se pierde el disfrute ya no tiene mucho sentido. La carrera es así, a veces tenés trabajo y otras no: doy un paso al costado al certamen", aseguró.

Y sobre su compañera indicó: "Quiero que Laura siga adelante. Tengo la sensación de misión cumplida, no tiene nada que ver Laura, es una decisión mía".

"La estaba pasando re bien hasta ayer. Yo no estoy renunciando. Yo soy nuevita acá, bienvenido al show", dijo por su parte la actriz, quien seguirá en el ciclo.