Patricia Viggiano contó que perdonó a quien abuso de ella en su niñez

"Fue abuso por parte del casero en la casa donde vivía, en reiteradas oportunidades. Me acordé a los 15, te bloquea, es un hecho traumático", comentó la actriz.

Y reconoció: "Tengo la necesidad que las cosas cambien, no tengo la necesidad de encontrarlo a él, es más, a él yo ya lo perdoné. Si no lo perdono a él, no sano yo".

"Esa persona obviamente no trabajó más en casa y terminó siendo basurero del lugar donde vivía. Mi familia reaccionó echándolo. Es algo que lo llevas de por vida", finalizó Viggiano.