Patricia Sosa: “Un gobernador me ofreció un millón y medio de dólares para ser vicepresidenta”

Parece que su intachable trayectoria y su perfil solidario hicieron que alguien viera en ella a una posible candidata política. Y, cuando menos se lo esperaba, Patricia Sosa recibió una tentadora propuesta que pocos se hubieran animado a rechazar. Sin embargo, fiel a su instinto, la cantante decidió descartarla de plano. No se arrepintió. Y, recién varios años después, lo contó públicamente.

Invitada a Podemos Hablar, por Telefe, la intérprete de Aprender a Volar no dudó en pasar al Punto de encuentro cuando Andy Kusnetzoff convocó a “los que alguna vez perdieron una suma importante de dinero”. Y, después de confesar que había rechazado una oferta muy interesante para posar desnuda para la Revista Playboy, sorprendió a todos con un inesperado relato.

“Una vez me llega una propuesta, no voy a dar nombres, de un gobernador. Una propuesta para formar la fórmula presidencial con él”, dijo la cantante haciendo exclamar de asombro al conductor. “Lo mismo que dije yo: '¿Qué?´ Era El Chabón y Patricia Sosa. Yo, vicepresidenta. ¿Entendés?”, continuó explicando.

Primero le pareció gracioso. “Pensé que era un chiste, obviamente”, señaló Patricia. Pero el funcionario insistió y, a medida que ella se negaba a acceder a la candidatura, iba aumentando su propuesta económica. “Llegó hasta un millón quinientos mil dólares”, reveló la cantante.

Una vez más, el conductor hizo una exclamación, dando a entender que no podía creer lo que su invitada estaba diciendo. “¿Escuchaste? Un millón quinientos mil dólares”, le repitió entonces Patricia para despejar todo tipo de dudas. Y confesó que su marido, Oscar Mediavilla, la llamaba para decirle: “Mirá, pensalo”.

¿Cómo terminó la historia? “Yo estaba por Santa Fe haciendo gira. Me acuerdo que estábamos en el micro y me hinchaban con esto. Hasta que me llama el secretario del gobernador y me dice: ‘Dice el gobernador dónde está, que sabe que está por Santa Fe y que va a ir con su helicóptero a encontrarse con usted’. Y yo le dije: ‘Es que acá se corta, hola, hola….’ Corté y apagué (el teléfono)”, relató la cantante.

Patricia ya había adelantado que no iba a revelar la identidad del funcionario en cuestión. Sin embargo, entre Andy y Claudia Fontán, otra de las invitadas al programa, se encargaron de sacarle algunas pistas. ¿En qué año fue? “Esta última elección no, en la otra”, dijo la cantante dando a entender que había sido en 2015.

¿Quién era el gobernador? “Ustedes piensen: la publicidad, jodíamos con los músicos, la tenía que hacer Carlitos Balá”, respondió Patricia. Y bromeó: “Imagínense yo, presidente del Senado. Se ponen todos nerviosos a discutir y yo: ‘Respiren, respirando... Dedicado para los que están…. A ver las manos senadores... Desesperados’. ¿Qué es esta ridiculez?”

En ese momento, y dispuesta a sacar el nombre del político en cuestión, la Gunda le preguntó por la región geográfica de la provincia. “¿Noroeste argentino, Cuyo?”, consultó. Y ya no quedaron dudas cuando la cantante reconoció que comenzaba con “San”.

“¿Son dos hermanos?”, confirmó entonces Andy. Y Patricia dijo que sí, mientras explicaba por qué había dicho que la publicidad la haría Balá. “Sale y dice: ‘Saasosa, Saasosa....’” En ese momento, el conductor blanqueó que estaban hablando de los Rodríguez Saá. Aunque no quedó claro si ella se refería a Alberto, actual gobernador de San Luis, o Adolfo, quién ocupara ese cargo en el pasado, ya que para la fecha en que habría ocurrido el ofrecimiento el que estaban en funciones era Claudio Poggi.

Sin querer dar más detalles, Patricia cerró el tema diciendo: “Esto es una bomba. Se han perdido a una vicepresidente de excelencia”. Pero luego aseguró que no tiene ningún interés en ocupar un puesto público porque, según explicó, “la política envejece”.