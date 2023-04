Patricia Pacheco aseguró que lo último que hizo Rodrigo fue tomar cocaína

EL RECUERDO DE LA NOCHE EN LA QUE MURIÓ RODRIGO BUENO

El 24 de junio del 2000, Rodrigo Bueno, Patricia Pacheco, su hijo Ramiro, Jorge Moreno, el locutor Alberto Pereyra y Fernando Olmedo protagonizaron un fatal accidente en la autopista Buenos Aires - La Plata. Como consecuencia, falleció el cuartetero cordobés y el actor porteño.

De esa noche, Pacheco aseguró recordar todo y así lo contó a Gastón Pauls. “Lo último que hizo fue tomarse un pase. La noche trágica, él tomó. Esa noche había sido re oscura. En el peaje se empezó a poner loco, se paró a un costado, meó, se tomó una cerveza, se puso a hablar con gente, y cuando volvió a subir a la camioneta sacó lo que tenía en el bolsillo, tomó y convidó”, recordó.

Y continuó: “Cuando pasa el peaje, le pasa esta camioneta lo hace como vibrar y el salió como tiro, empezó a levantar velocidad, me hice bolita y lo agarre al nene. Fue una cosa impresionante”.

EL CONSEJO DE PATRICIA A RAMIRO BUENO

El único hijo de Rodrigo Bueno, Ramiro, tiene 26 años e intenta ingresar al mundo del rap/trap. Su mamá aseguró que, en la crianza, debió advertirle al joven sobre el consumo de drogas.

“A Ramiro ya se lo dije: ‘No tomes porque en la sangre debés tener un patrón que no vas a poder dominarlo, entonces evitá eso. Yo te veo tomar a vos y me vas a conocer, porque no te quiero ver tomando porque no salís más de eso’. La cocaína es lo peor con lo que se puede topar una persona”, concluyó.