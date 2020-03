¡Pasó en vivo! Sol Pérez y Jazmín Stuart se cruzaron feo en la radio

Durante la emisión del programa "Show Attack", que conduce Mariano Pavón junto a Sol Pérez, la conductora del ciclo le preguntó a Jazmín Stuart si era cierto que muchas chicas se habían bajado del Colectivo de Actrices por considerar que eran kirchneristas.

"No, la verdad que no. Hay muchas cosas que se dicen desde los medios que vienen de movimientos antiderechos", respondió Stuart, visiblemente molesta.

Pero la cosa no quedó ahí. "¿Te enojaste con la producción del programa de Andino?", le preguntaron. "No. Me enojo con el sistema, que me parece perverso. Me parece perverso que inviten a una madre cuya hija falleció de una manera brutal, víctima de un femicidio, y cuando ella está removiendo su memoria, con lo doloroso que es eso, la interrumpan con una cortina musical que entra de una manera violenta, para pasar a una noticia que no era urgente y podía esperar", respondió.

Entonces Sol la contradijo. "Perdón pero yo estaba viendo el programa y al contrario de lo que vos decís, no me pareció desubicado, pero no estuvo bueno lo que dijiste. No es que hablaban de una nota color que podía esperar, sino que le dieron aire a Carmen Barbieri que hablaba de la salud de su hijo y estaba en la calle".

Y Jazmín respondió: "Que los medios den difusión a estos casos es casi una cuestión humana. Y si invitan a una madre cuya hija fue asesinada brutalmente y le piden que remueva su historia, no podés cortarla para contar que el hijo de Carmen Barbieri tiene un pólipo. No podés! Es una falta de respeto y un hecho de violencia!".

"Entiendo que hay que darle lugar a una mujer que se murió. Pero estás diciendo que no te importa la salud de otra persona. No me parece esto de que con algunos somos buenos y no nos importa la salud del otro", contestó la panelista para que la actriz pida hablar sólo con el conductor del ciclo. "Esta persona que no sé quién es y está haciendo exactamente lo que decimos desde el feminismo que no tenemos que hacer", alegó Stuart.

"Sol Pérez soy. Decime qué es lo que no tenemos que hacer así te entiendo", replicó. "Sol... No te conozco. Lo que no tenés que hacer es tratar de generar polémica con algo que tiene que ver con derechos humanos", apuntó la actriz.

"No me gusta hablar con gente hipócrita", contestó la rubia. "Voy a cortar", amenazó Jazmín. "¿Hay que tener un título para preguntarte a vos? ¿Vos hablás de sororidad? ¿Cuál es tu sororidad? ¿A quién te comiste flaca?", se enfureció.

"Sol, estás muy alterada y creo que estás tratando de generar polémica", indicó Jazmín. "No, me parece que vos sos una irrespetuosa. No necesito generar polémica con vos. Tengo cámara todos los días de mi vida", finalizó Pérez.