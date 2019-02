Pasó en vivo: Fernanda Iglesias y Denise Dumas se cruzaron feo por el hijo de Federica Pais

Dante Casermeiro y Octavio Laje se negaron a declarar en la causa donde están acusados de ser "motochorros vip" y de intentar robar a varias personas.





Casermeiro, hijo de la periodista Federica Pais, y Laje, hijo de un ex diplomático primo de Martín Lousteau, salieron esposados y sonreían a las cámaras que los filmaban, mientras mostraban sus dedos haciendo la letra V y posaban para los periodistas como si nada hubiese sucedido.





En el programa de Denise Dumas y José María Listorti, "Hay que ver", se trató el tema que generó una discusión entre la conductora y una de las panelistas, Fernanda Iglesias, quien intentaba destacar el hecho de que la tentativa de robo se había realizado 'con un arma de juguete'.





Claudia, una joven de Vicente López, fue entrevistada en el programa donde recordó que "el domingo a la tarde, yo estaba paseando el perro cuando veo que viene una moto. Se frena al lado mío. Eran dos chicos. El que manejaba tenía remera negra y el otro una remera roja. Los dos tenían casco. Se bajó el de atrás, me apuntó con un arma en el pecho, me empezó a tironear la cartera pero no me la pudo sacar. Yo me asusté y me fui para atrás y empecé a gritar. Después se escaparon". Según la causa que instruye el fiscal Martín Gómez, el conductor era Dante Casermeiro, mientras que su acompañante era Laje.

Federica Pais







"No vienen a decirte disculpame, te vengo a robar. Es una moto que para y te apunta la pecho, por favor", indicó Denise, quien se mostró enojada ante los dichos de su compañera.





Iglesias intentó explicar su punto de vista asegurando: "Está bien, pero al momento de ver cual fue el delito el juez tiene que ser imparcial y tiene que decir, el arma no era de verdad, no le quisieron robar y de hecho no le robaron".





Las palabras de la panelista provocaron la reacción de Listorti, quien le replicó: "La gente de bien no sale a la calle a apuntar a la gente con un arma de juguete", a lo que Iglesias respondió: "La gente de bien también levanta la caca del perro cuando sale a la calle".





La defensa de la panelista generó una necesidad de desahogo en Dumas, quien señaló: "Estamos hablando de una persona que llega del trabajo a su casa y dos pendejos pelotudos que porque están aburridos o algo le apuntan con un arma. Estamos hablando de cuidar a la gente buena...qué me importa cómo es la denuncia, son dos tipos que si el arma era de verdad le disparaban".





"No está bueno defenderlos y decir y bueno, el arma era de mentira, porque le estamos dando treinta mil ideas a cuarenta pendejos que están aburridos para que salgan con un arma de mentira porque entonces no le pueden hacer nada. Hay que pasar por esa situación", remarcó Denis.