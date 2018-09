¡Pasó en vivo! El blooper del noviazgo de Juanita Tinelli y Toto Otero

Florencia Peña se presentó esta noche en el Bailando y tuvo una interesante previa con Marcelo Tinelli. El tema entre el conductor y la participante giró en torno al romance que desde hace algunos meses protagonizan los hijos de ambos, Juanita y Toto Otero.

Resulta que en medio de la charla, la pantalla gigante mostró una imagen de Juana... ¡con otro!, un ex novio de la joven. En ese momento, todo se fue al diablo.

"Perdón. ¿Quién puso la foto de Juana con el novio anterior?", preguntó el conductor, quien fue directo a buscar al responsable al control.

"Fui yo", contestó El Negrito Luengo, haciéndose cargo de la situación. Tinelli castigó al hombre con sos correctivos en la cabeza. "No queremos fomentar la violencia pero un coscorrón no viene mal. Hace nueve meses que no aprietan un botón", se quejó Marcelo.

"Qué tipos idiotas, tienen experiencia en los medios...", continuó Marcelo.

"Ahora ponés esa y te hacés el canchero. Hay otras fotos en las que no la está besando. Sacá esa foto, idiota", lo volvió a retar Tinelli.

No te pierdas el video de esta nota!

Embed