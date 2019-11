Pasó en TV: Nora Cárpena le enseñó a fingir un orgasmo a Sol Pérez

Nora Cárpena es dueña de una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo. Desde 2018 mostró una nueva faceta trabajando como una de las panelistas de Incorrectas, el programa que conduce Moria Casán por las tardes de América.





Este martes, la actriz fue invitada a La peluquería de Don Mateo. Durante su participación, protagonizó un momento inolvidable cuando Sol Pérez le pidió que fingiera un orgasmo como ya lo había hecho en Incorrectas hace unos meses.





"¿Vos querés aprenderlo? vení que te enseño", le dijo Cárpena a Pérez. Luego, le dio una clase en vivo que dejó sorprendidos a Coco Sily y Mariano Iúdica. "Voy a perder mi título de actriz seria", señaló entre risas.





Unos minutos más tarde fue el turno de Sol. "Me da vergüenza. Quiero que lo hagas conmigo", le pidió la modelo a la actriz. Pero estaba tan tentada de risa que le costaba mucho. "Hagan de cuenta que están en un trío y háganlo juntas, como si fuera una orgía", agregó Mariano. "Bueno, vení vos. Con Don Mateo no porque me da vergüenza", le respondió la invitada.