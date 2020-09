¿Pasó algo? Sofi Morandi trató de "banana" a Cachete Sierra

Nadie esperaba que Sofía Morandi trate de "banana" a Agustín Cachete Sierra. Aunque el término que utilizó la actriz e influencer no fue para nada despectivo.

Todo comenzó en el primer programa de "La Previa del Cantando 2020" que sale por Ciudad Magazine y que conducen Lourdes Sánchez y Lizardo Ponce.

Allí Morandi declaró que le parecía "un banana" y Agustín estaba viendo el programa desde el bar de la productora.

El actor se mostró sorprendido por las declaraciones de la muchacha. “Yo hasta ahora la quería un montón a Sofi Morandi, no sé por qué dijo eso”, exclamó cuando Ángel de Brito lo presentó en la pista y le hizo saber lo que había pasado.

Sierra contó que se enteró de esos dichos apenas llegó al estudio. “Vine para el ensayo, la veo a mi coach y me dice ‘¿viste el teléfono?'. Me muestra lo que había dicho Sofi. Justo estábamos en el bar, con el programa puesto y en el graph ponían lo que opinaba ella de mí. Nos cruzamos después en los pasillos, le pregunté y me dijo ‘yo no dije eso’", expresó el actor.

En ese momento, Morandi apareció en el estudio y trató de explicar sus palabras. “Dije que es medio langa porque cuando él hizo de Maluma le pregunté ‘¿cómo te fue?¿ y me respondió ‘¿sabés que me fue bien?’. En La Previa mencioné que me genera envidia porque tiene la autoestima que a mí me falta”, sostuvo.

La infuencer intentaba aclarar la situación, pero todo se volvía cada vez más confuso. “Para mí es como langa, como canchero...”, consideró. “Bueno, igual nos llevamos bien. No me ofendo. Debo ser langa. Está todo bien. ¿Me querés?”, retrucó él. “Sí, nos llevamos bien, aunque no te conozco”, remató ella.