¿Pasó algo entre Karina Jelinek y Nacho Scocco?

Tras su paso por Divina comida, Telefe, Karina Jelinek volvió a convertirse en noticia por varios motivos. Entre ellos estuvo la mala onda que tuvo con Silvina Luna, que también estuvo en el ciclo de cenas, y por su importante casa en un country de zona norte que tuvo que salir a aclarar que ella puede vivir ahí porque trabaja hace muchos años.

Pero, también volvieron los rumores amorosos. La morocha ahora está sola y en una telefónica con el ciclo Siempre Show, Ciudad Magazine, la relacionaron con el delantero de River Plate, Nacho Scocco.

Tomás Dente le preguntó por varios jugadores hasta que llegó al goleador. “¿Cómo se llama?”, preguntó Karina al escuchar el apellido y quiso escaparse: “Chicos, me estoy quedando sin señal, ja”.

“¿Te escribió Nacho Scocco?”, preguntó Dente pero Karina siguió eludiendo: “Yo no salí nunca con jugadores de fútbol y no tengo idea. Al único que vi en persona, conocí y me pareció un potrazo mal es David Beckham. No salí con él, pero estuvimos en el mismo hotel y lo conocí porque comía cerca de él, me lo presentó un amigo y me saludó, pero no salí. Estaba solo en Nueva York con unos amigos”.

Entonces, Karina volvió a contestar al escuchar que el jugador del equipo del Muñeco Gallardo está soltero: “Voy a revisar mi Instagram privado porque no sé, no tengo idea. ¿hubo respuestas? Me dieron intriga, voy a revisar. (…) Es alto, ¿no? No me gustan los petisos”.

Además, la modelo afirmó que "está dispuesta a enamorarse".