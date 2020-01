¡Pasó al aire! Maju Lozano trató de machista a Nicolás Cabré

Maju Lozano manifestó su bronca contra Nicolás Cabré después de sus dichos. La conductora se expresó en su ciclo, “Todas las tardes” de El Nueve, y le respondió al actor de manera lapidaria.





“Me parece que se está banalizando algo porque les funciona, de hecho no hace falta más que mirar los programas de la tarde y están compitiendo a ver quién lleva a la persona más golpeada. Para mí se banaliza algo que es muy serio, y que deberíamos tratarlo con más respeto. No todo es lo mismo, sino es una cacería de brujas. Yo sé quién soy y la gente que me conoce, también”, dijo el artista.





Con el correr de las horas, llegó la contestación de Maju Lozano al novio de Laurita Fernández. “A mí me parecen varias cosas. Recojo el guante, en particular, porque yo agradezco muchísimo, porque podemos visibilizar el nivel de violencia con el que se está viviendo y la gravedad de la situación. Me parece irrespetuoso decir ‘los programas de la tarde’, nosotros estamos trabajando, lo mismo que él”, comenzó diciendo la conductora.





En ese sentido, afirmó: “Igual es un tipo con el que no me interesa debatir, pero me siento en la obligación de defender nuestro trabajo, y también un espacio muy preciado y por el cual hemos peleado mucho para poder visibilizar la cantidad de mujeres que están en peligro, recordemos las cifras de femicidios”.





“Me parece que en él hay un pensamiento que es muy profundo en nuestra sociedad en cuanto a los hombres, más allá de que después lo niegue. A mí no me importa, yo no tengo idea la relación que ellos tienen, ni me interesa. Pero me parece importante remarcar el nivel de machismo en el comentario, esta cosa de que el hombre siente que no lo quieren más, porque la mujer no hace las tareas de la casa, que es lo que nos correspondería, supuestamente”, cerró la protagonista.