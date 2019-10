¡Pasó al aire! Karina Jelinek casi se desmayó en TV

Invitada al div谩n de Ver贸nica Lozano, Karina Jelinek se someti贸 al interrogatorio de la conductora. Sin embargo, a los pocos minutos de haber empezado la entrevista, la modelo se descompens贸 y debi贸 ser atendida por personal m茅dico.





La entrevista tuvo que ser interrumpida ya que la vedette comenz贸 a sentirse mal. Durante un corte improvisado de "Cort谩 por Lozano", la modelo fue atendida por una enfermera. Cuando volvieron al aire, Jelinek confirm贸 que le hab铆a bajado la presi贸n.





Momentos despu茅s de ser presentada en el ciclo de Telef茅, la invitada manifest贸 que sent铆a mucho calor en el estudio, se quit贸 el blazer y pidi贸 permiso para tomar agua mientras la conductora segu铆a con sus intervenciones. "隆Qu茅 calor que hace ac谩!", expres贸 Jelinek.





Para retomar con la entrevista, Lozano brome贸: "驴Est谩 caluroso? 驴est谩s ovulando? 驴Qu茅 te pasa, mami?", pero la ex de Leo Fari帽a volvi贸 a manifestar su malestar. "Se me baj贸 la presi贸n. Me siento medio mal, en serio", alert贸. En ese momento, la conductora pidi贸 ir al corte.





Al volver al aire, Karina asegur贸 que ten铆a 11/7 de presi贸n, es decir, por debajo de lo normal. Sobre los s铆ntomas que ten铆a en ese momento, explic贸: "Empec茅 a transpirar y tener el cuerpo h煤medo y las manos f铆as". Pero, a pesar del inc贸modo episodio, la morocha se lo tom贸 con humor y dispar贸: "Si me desmayo, vamos al corte".





