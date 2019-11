¡Pasaron más de 10 años! Tristán le ganó el histórico juicio a Cinthia Fernández

Ya es casi legendaria la pelea entre Cinthia Fernández y Tristán, originada en 2007 cuando la bailarina denunció por lesiones y amenazas al actor, tras asegurar que durante una función de "Más loca que una vaca", donde ambos trabajaban, este le pegó un cachetazo. Sin embargo, la bailarina nunca pudo probar lo ocurrido en la Justicia, y eso derivó en un reclamo por daños y perjuicios de parte del capocómico.





En las últimas horas, y en medio de la angustia que vive tras su mediatizada ruptura con Martín Baclini, Cinthia confirmó que le embargaron el sueldo que percibe en el "Bailando 2019" por esta causa. "Esta decisión es por las cosas que yo dije, pero no por las que él hizo. Claramente, porque la Justicia es tan divina en este tipo de casos...", ironizó.





"Por eso yo me pongo tan loca cuando escucho chicas que denuncian esto. Porque es tan difícil de probar. Y yo tuve testigos que se dieron vuelta por miedo a perder su trabajo", manifestó la morocha.





En diálogo con "Hay que ver", por Canal 9, Cinthia de todas formas calificó de "desequilibrado" a Tristán. Hace unos meses, en "Los ángeles de la mañana", ella se había peleado en vivo con Adriana Salgueiro, que también fue parte de aquel elenco teatral. "En ese momento, que me causó tanto dolor, ¿por qué?, ¿por qué no te la jugaste por alguien que no era figura?", preguntó angustiada, afirmando que Salgueiro vio cómo se fue llorando del camarín tras su encontronazo con el humorista. "Yo entiendo tu dolor", respondió Adriana, que sostuvo que nunca vio el cachetazo.





"Yo estaba en el escenario y escuché una puteada descomunal, pero yo no lo vi, no vi el hecho", indicó la actriz.