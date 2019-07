¿Participante VIP? La cantante Daniela no se inscribió para jugar en ¿Quién quiere ser millonario?

Pero a medida que las semanas pasaron el programa fue cambiando y los participantes además de ir a responder fueron a contar duras historias de vida; pero no contentos con eso en el programa comenzaron a probar suerte personas que están dentro del entorno de famosos, como la madre de Nicole Neumann que se llevó 180.000$ para iniciar un emprendimiento de comidas, Chelo Marcelo, un joven adicto que vivió en la calle y que participó en el año 2000 en el Coundown de MuchMusic que conducía Santiago del Moro, Carlos Fernández, el padre de Laurita quien aceptó el desafío de poner a prueba sus conocimientos y se llevó $300.000, y esta última semana la que participó fue la cantante Daniela, creadora del hit ''endúlzame que soy café'', que emocionó relatando la dura lucha de su hija contra el cáncer, y con la suma que ganó tuvo la noble idea de ayudar a un chico que no tiene dinero para el tratamiento.

Pero lo raro de todo esto es que Daniela reveló en el programa Confrontados (El Nueve, lunes a viernes 15hs) que ella no se anotó para participar en el programa sino que la producción se comunicó con ella para invitarla.

''Una sola vez había visto el programa, me llaman de la producción y me dicen 'Dani tu número de teléfono me lo pasó un amigo que tenemos en común porque te estuvimos buscando hace tiempo, porque la verdad que nos gustaría invitarte', en ese momento les juro que me vino a la mente Lucas''; el nene enfermo que ella visitaba cuando su hija estaba internada.

Rodrigo Lussich y Carla Conte, quedaron extrañados ante lo que comentó Daniela e hicieron foco en la invitación:

''¿Ellos te invitaron, ellos no invitan famosos?''; preguntó Lussich, quien creía que la producción sabía que ella donaría el dinero recaudado al niño enfermo.

''Honestamente ellos me invitaron, ellos no sabían nada, después me comentaron que había ido la mamá de Nicole Neumann y otro más, pero ellos me invitan al programa'';insistió la cantante.

Llama la atención que un programa como Quien quiere ser millonario que convoca a personas a participar para que puedan ganar dinero, esté dejando de lado a los que se anotan de buena fe, y llame a famosos para contar sus historias y así tener obtener más repercusión y rating.

Embed









fuente: telabajocero