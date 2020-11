¡No es lo que parece! Iliana habló de la mala onda entre los participantes

El domingo Iliana Calabró fue eliminada de “Masterchef celebrity”, Telefe. La tana era una de las favoritas pero un plato de profiteroles le jugó una mala pasada y la dejó afuera del certamen.

El una visita a “Flor de equipo”, Telefe, la histriónica ex participante anunció que le volvería gustar si se organiza un repechaje. "Si hay repechaje obvio, voy. Hay que despuntar el vicio. Yo disfruto mucho cocinando e iría sin presión, total ya estuve afuera. Ahora iría a divertirme. No me sale armar estrategias, se pierde frescura y espontaneidad. Cuando me enojé, vi que pueteaba demasiado, y yo no soy así, de decir muchas malas palabras", dijo.

Marcelo Polino le advirtió que de volver va a tener en contra también a sus ex compañeros, “Va a haber más frentes abiertos", advirtió.

Entonces, Iliana no dudó en confesar que con el paso de las semana el clima cambia constantemente. "Hay buena energía, pero la energía va cambiando. Yo sigo en el chat y veo algunas rispideces. Hay un antes y un después", advirtió Iliana que estaba junto a Vicky Xipolitakis que estuvo algunas semanas afuera del ciclo por contagiarse de coronavirus.

"Yo también estoy en el chat y no veo", indicó la Griega e Iliana le retrucó: "Pero vos no mirás, no escribís nunca, ni te enterás".