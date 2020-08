Papelón: un participante se olvidó la letra de "La Cobra" de Jimena Barón

Lizardo Ponce se olvidó la letra de "La Cobra" en su presentación del viernes en el "Cantando 2020".

El influencer fue protagonista de un desliz al comienzo de su interpretación de la canción de Jimena Barón.

"Me tiró mucha buena onda desde que se enteró de que iba a cantar este tema. Y me mandó un video con algunos tips. La verdad es que me ayudó mucho", contó el participante sobre el diálogo que tuvo con la cantante.

Sin embargo, su demostración en la pista no fue lo esperado y los nervios le jugaron en contra.

Apenas comenzó con la parte de la canción que le correspondía, Lizardo se olvidó la letra, episodio que lo sacó de eje.

"No sé qué me pasó. Estaba nervioso y nunca me había pasado de olvidarme la letra. Perdón, mil disculpas", dijo Ponce mirando a su compañera y a su coach.

"A todo el mundo le ha pasado. Lo importante es cómo lo resuelve uno, ese es el punto. Porque pasa: te olvidás, te tropezás, te caes, se cae el telón en la nariz...Te puede pasar de todo. Lo que importa no es lo que pasa ni en el escenario ni en la vida, es como resuelve uno lo que le pasa. Así que tranquilo", le marcó Nacha Guevara.