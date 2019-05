Paoloski sobre la acusación de maltrato a sus compañeros: "Siempre hay que..."

Lío Pecoraro contó que Germán Paoloski comenzó a gritarle a los productores y a sus compañeros de "El noticiero de la gente" luego de que mandaran al aire un informe que no debía ir. Hace unos días,contó quecomenzó a gritarle a los productores y a sus compañeros deluego de que mandaran al aire un informe que no debía ir.





"Fue un escándalo. Van a decir que es mentira, pero esta no es la primera vez, y hay mucha gente que por ahora se calla pero que tienen ganas de contar lo que pasa con los malos tratos que sufren por parte de Germán", sostuvo el periodista en "Todas las tardes", y agregó: "Yo no tengo nada para decir, pero no es la primera vez que me llega información así".

Embed







Paoloski contó que le encanta que sus compañeros de trabajo vayan a su casa a comer. "Me gusta que vengan a comer y agasajarlos", dijo. Ahora, en una nota con La Nación contó que le encanta que sus compañeros de trabajo vayan a su casa a comer., dijo.





Luego, refiriéndose a la información dada por el panelista de espectáculos, señaló: "No le voy a dar entidad a un tema que no lo tiene. Me parece una pavada, no sé de dónde viene ni por qué. Siempre hay que buscar el sentido y la razón de las cosas, no creo que sea gratuito".