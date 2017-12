Pampita y Pico Mónaco están en crisis: ¿qué dijo ella?

Primero llamó la atención la ausencia del extenista en la entrega de los Premios Tato. Pampita llegó sola y, por primera vez en un tiempo largo, sin Pico Mónaco.





Después, el comentario que la jurado del Bailando hizo en vivo durante el show: "El baile te salva así que gracias Marcelo por tantos años haciendo este programa", comentó Carolina con un tono melancólico que despistó tanto a los que estaban presentes en el estudio como a los televidentes.





Pero el tema siguió, y a la salida de Showmatch Pampita habló con la prensa y estuvo lejos de traer tranquilidad con respecto a la estabilidad de su pareja. "¿Cómo estás con Pico?", consultó un cronista, "la respuesta es que no tengo nada que contarles y me voy a mantener así", respondió la modelo. "¿Pasó algo en la pareja?", insistió otro periodista, y ella siguió sin dar demasiadas pistas, aunque con la mirada triste explicó: "No voy a hacer ningún comentario y espero que lo respeten".





Los rumores empezaron hace algunos días debido, sí, a las redes sociales. Pampita y Pico suelen postear muchas fotos juntos, eso dejó de suceder y generó curiosidad. Los rumores plantean distintos escenarios que habrían desencadenado en este evidente distanciamiento de la pareja, que hace poco tiempo habló de las ganas de tener un primer hijo juntos.