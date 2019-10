Pampita se tomó su tiempo y le pidió disculpas a Sabrina Rojas y Luciano Castro

Cuando aparecieron las fotos de Luciano Castro, la actriz Sabrina Rojas, pareja del galán, habló en el ciclo Intrusos y además de contar los pormenores de la filtración se mostró molesta con Pampita.





"Me pareció muy patético, dentro de todo lo triste que estamos viviendo, ver cinco minas pasándose el teléfono. Se lo dije a Angie (Balbiani) fuera de cámara porque sé que es amiga de esta persona, que no quiero nombrar para no caer en la misma. Mirá si cinco tipos están hablando de las tetas de una mina, es el fin, ese programa lo tienen que levantar", dijo Sabrina.





Y agregó: "Aparte, es gente que ha pasado por dramas y ha pedido piedad. Entonces, si vos desde ese lugar no podés dar un ejemplo y querés tocar el tema con otro respeto... ¿a quién le voy a pedir algo si es alguien que ha vivido escándalos y dicho 'por favor, cortenla'? La otra vez con Diego Latorre y la hija le hizo una pregunta a él adelante de la nena llorando... ¿te parece?".





Varias semanas después del reclamo, Pampita decidió pedirles perdón y se mostró arrepentida por lo que sucedió en su ciclo de NET.





Quiero aprovechar porque no tuve la oportunidad y la verdad pasó el tiempo, de pedirle disculpas a Sabrina porque creo que sí lo manejamos mal en el programa. No lo hicimos intencionalmente, la verdad fue un descuido y se nos pasó. Nos equivocamos, nos equivocamos un montón y además estuvimos mal dándole el ejemplo a nuestros hijos, las que somos mamás", expresó la animadora.





Y enfatizó: "Las fotos que se viralizan, primero no hay que mirarlas, no hay que mostrarlas, no hay que reenviarlas. Y si nosotros lo hacemos, ¿cómo les enseñamos a nuestros hijos a que no lo hagan? Entonces, en ese sentido y como mujer, les pido mil disculpas a Sabrina, a Luciano y a su familia. Vamos a prestar mucha atención para que no se vuelva a repetir en el programa y que no se nos vuelva a pasar. Yo después lo vi a la distancia, y dije 'tiene razón, estuvimos mal".