¿Pampita se borra en la final del Bailando?

Carolina "Pampita" Ardohain habló del conflicto económico que atraviesa ShowMatch debido al problema que existe con el Grupo Ceibo (ex Indalo), y puso en duda su presencia en la final del Bailando 2017.

"Nos tienen preocupados. Todos queremos cobrar. Tuvimos buena predisposición, vinimos a trabajar, pero bueno... ojalá se resuelva pronto", dijo Pampita en "Implacables" sobre la deuda que el ex Grupo Indalo tiene con todos los trabajadores de ShowMatch.





Consultada sobre algunos integrantes del programa a los que les han prohibido la entrada a La Corte por haber mandado cartas documento por la falta de pago de sus sueldos, la jueza del Bailando dijo: "Uno tiene derecho a defender su sueldo porque a nadie le gusta trabajar gratis. No me parece una mala medida. Es una buena idea, capaz la tome yo también", sentenció. Y agregó: "Si es necesario voy a mandar una carta documento, porque es el tiempo de uno. Y si no, uno lo invierte en otro lado".





"Tienen que buscarle la solución urgente", pidió. Luego, al preguntarle si existe la posibilidad de renunciar si continúan sin pagarle el sueldo, dijo contundente: "Sí". "Espero que nos tengan una respuesta pronto, no solo en mi caso. Todos se merecen tener el sueldo en su casa", remarcó.





Aun así, destacó que "todos seguimos trabajando. Mostramos buena intención porque no estamos dejando colgado el programa. Pero todo tiene un límite también, y tampoco vamos a seguir viniendo si no está el sueldo".





"Es una pena porque es un programa que adoro, que soy muy fanática, y es un honor estar de jurado porque me encanta este show, pero bueno... el tiempo de uno hay que valorarlo. Esperemos que nos paguen urgente", finalizó Pampita.