Pampita reveló su estrategia para que los paparazzi no le vean su celulitis

Pampita es una de las mujeres más bellas del país, sin embargo, la modelo reveló que también tiene que seguir algunos trucos para que no se vea su celulitis.

Junto a su panel de Pampita Online, la modelo habló sobre la presión de los paparazzis durante las temporadas de verano.

"Me acuerdo que Carla Peterson salía a cara lavada y Jimena Barón mostró su celulitis", acotó Pampita.

"Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Recordemos a Wanda Nara que la vuelven loca cada vez que va a la playa y le sacan fotos a propósito; o a Shakira que se mete a nadar con pollera…", señaló la conductora.

"Yo no voy a la playa hasta el atardecer y ahí voy caminando para todos lados, no me importa nada. Y si no, me quedo en la reposera congelada hasta el atardecer", acotó con humor una vez más Pampita.