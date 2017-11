Pampita quiere llamar a la cigüeña: "Sería una noticia hermosa"

Días atrás, entrevistado por una Planeta Urbano, Pico Mónaco se mostró entusiasmadísimo con la idea de tener un hijo con Pampita

"Sí, me imagino siendo padre todos los días. Es una cuenta pendiente que es inminente. Creo que va a llegar, las cosas están muy bien, la verdad estoy muy estable con mi pareja", decía el ex tenista.

Y cuando le preguntaron por la cantidad de hijos que le gustaría tener, el morocho se mostró cauteloso: "Yo estoy soñando con el primero, después veré. Pero uno, dos, tres. Mi sueño es el primero, después todo lo otro se va a ir viendo... En dos años me imagino igual de alegre y, seguramente, padre", concluía con respecto al tema.

Pero este lunes, Pampita fue entrevistada por Nosotros a la mañana y, además de desmentir estar estar en la dulce espera, rubricó las declaraciones de su pareja.

"No leí la nota de Pico todavía, vi la tapa porque los fans me la mandaron. Pero no estoy embarazada. Todavía no estamos trabajando en eso. Pero bueno, siempre sería una noticia hermosa, por supuesto. Hay mucho amor en las redes, vieron este título y se ilusionaron. Nos escribieron un montón de cosas muy lindas", arrancó Pampita.

"Llegará cuando tenga que ser, cuando sea el momento también de la pareja y cuando Dios mande. Pero ahora no estoy embarazada", dijo luego.

"¿Si Pico sería buen padre? Sí, por supuesto, tiene mucho feeling con los chicos, tiene mucha paciencia, es amoroso y dedicado. Cuando llegue ese día, va a ser un padre excelente", concluyó.

