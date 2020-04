Pampita quiere estar en la histórica teletón solidaria por el coronavirus

La primera dama y presidenta honoraria de la Fundación Banco de la Nación Argentina, Fabiola Yáñez, organiza “Unidos por Argentina”, una transmisión que irá en simultaneo por todos los canales de aire del país para recaudar fondos ante la pandemia del coronavirus y destinarlos a los sectores más vulnerables.

La iniciativa, en conjunto con Cruz Roja Argentina, será este domingo 5 de abril a las 18 horas. Contará con la participación de figuras de América TV, Televisión Pública Argentina, Net TV, El Nueve, Telefe y El Trece. A su vez, habrá personalidades de la cultura, la salud y el deporte.

Además de reunir fondos para la asistencia, habrá momentos de la transmisión para generar “conciencia” sobre la importancia de las medidas preventivas para evitar el contagio.

A su vez, el teletón podrá verse en Internet, a través de las plataformas digitales de cada señal. La interacción del público en todas las redes sociales será mediante el hashtag #UnidosPorArgentina.

Es la segunda vez en la historia de la televisión argentina que se unen todos los canales de aire del país en una transmisión conjunta con fines solidarios.

Y según pudo confirmar PrimiciasYa.com, las figuras que participarán por cada canal son: Alejandro Fantino y Guillermo Andino (América TV), Maju Lozano y Leo Montero (El Nueve), Marley y Verónica Lozano (Telefe), Sergio Goycochea y Angela Lerena (TV Pública), Mariana Fabbiani y Guido Kaczka (El Trece) y Mariano Peluffo y Diego Ramos (Net TV).

En la historia de la televisión argentina no hay muchos antecedentes de transmisiones en simultáneas más allá de las cadenas nacionales realizadas por distintos presidentes.

Solo el 9 de agosto de 1992, con motivo del Día del Niño, se llevó adelante una experiencia comunicacional que no tenía antecedentes en la Argentina.

Por primera y única vez en el país se consiguió que los 5 canales nacionales de TV (América, Argentina Televisora Color (ATC), Canal 9, Telefe y El Trece) realizarán la transmisión conjunta, en cadena nacional de un programa de televisión con fines benéficos.

El único precedente en telemaratones realizados en el país hasta ese momento fue el cuestionado programa "Las 24 horas" de las Malvinas organizado y transmitido por ATC el 8 y 9 de mayo de 1982.

Lo cierto es que en las últimas horas quien se ofreció a participar de esta transmisión histórica solidaria fue Carolina "Pampita" Ardohain.

Ella misma le planteó la posibilidad a las autoridades de Net TV, señal donde trabaja, para poder estar presente en el programa especial. Al recibir el OK, la modelo se suma a la mesa a ese importante especial y habrá una mesa con más periodistas.

Cabe recordar que hace unas semanas la conductora había tenido un fuerte conflicto con las autoridades del canal ya que no quería salir al aire para preservar su salud por el coronavirus, antes que se dicte la cuarentena obligatoria. Ella salió al aire igual y se mostró muy angustiada.

En ese momento hasta incluso se quebró al aire, mostrando su preocupación por el tema y la presión que tuvo para hacer el programa -aparentemtente- contra su voluntad.

"Todavía estamos a tiempo, no salgan en serio de sus casas, nos tenemos que cuidar entre todos. Me sorprende hablar con gente que todavía sigue haciendo comprar o que se junta con amigos. En España no reaccionaron a tiempo, nosotros sí podemos reaccionar a tiempo", dijo entre lágrimas al aire.