Pampita quiere unas disculpas y evalúa llevar a Tribunales a Mariana Brey

La pelea de Mariana Brey y Pampita se desató cuando la periodista contó la aire que Pico Mónaco (ex de Carolina) cortó todo tipo de vínculo con ella.

“No sé si guarda los mejores recuerdos, pero quedó muy dolido después de que se dieran a conocer los videos donde discute con la mujer. Eso a él le cayó muy mal, no le gustó para nada verse en ese lugar”, aseguró la panelista de Ángel de Brito.

Luego continuó en la tarde del Nueve cuando se cruzaron feo al aire en "Hay que ver". Allí, Pampita la trató de mentirosa.

“Otra vez dándole lugar a esta mentirosa difamadora. Otra vez me tengo que bancar esto. Que se dedique a otra cosa! Si se va a dedicar a mentir, que no se siente más en un programa de televisión. Que haga otra cosa de su vida. No que mienta y difame constantemente”, dijo.

Y el punto final llegó ayer por la tarde en "Pampita Online" donde la conductora anunció que llevará a la Justicia a la panelista de Ángel de Brito.

“No quiero presionar a que me diga quien fue. Pero yo no fui. Cuando yo la enfrento, tiene que pedir perdón. Puede tener una mala fuente. Y se terminó el tema. Es lindo reconocer cuando uno se equivoca”, comenzó diciendo Pampita con su descargo.

“Necesita mostrar un video para tener prensa una semana. Solo me molesta la mentira. En marzo se mandó cualquiera. Cuando dijo que discutí a los gritos con Roberto. Hasta le avisaron que era mentira, que salió de una joda en un grupo de amigos. Ni así se retractó”, agregó.