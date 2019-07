Pampita: "¡Qué más quisiera no haberme separado nunca y que mis hijos tuvieran a su padre en su casa!"

Carolina Ardohain habló en su programa que se emite por Net Tv, "Pampita Online", sobre su separación con el empresario Mariano Balcarce. habló en su programa que se emite porsobre su separación con el empresario

Pampita decidió poner una pausa en su relación con el empresario, que había comenzado en febrero en febrero pasado, luego de un primer contacto vía WhatsApp y un café compartido en Miami.

En este sentido, la conductora aseguró: "Estoy distanciada hace dos semanas, nos tomamos un tiempo para pensar, para ver si queremos lo mismo".





Además, agregó que "fue todo muy reciente" y se estaban conociendo. Por otra parte, dejó en claro que "no hubo infidelidad. No hay que pensar que siempre las separaciones son por eso", indicó.

Sin embargo, en medio de esa reflexión sobre su separación y ante la pregunta de sus compañeros, Pampita hizo un repaso por su vida y le contestó a la gente que la critica por presentar tantos novios a sus hijos.





"Voy a hacer todo lo que yo quiera, todo lo que me haga bien. Rompí mis propios prejuicios. Me lo merezco. Y por mis hijos no se preocupen, los cuido como un tesoro. Cuido mucho la cabeza de mis hijos. Ellos saben muy bien quién soy yo. Me han visto pasar momentos muy fuertes y han estado ahí, al lado mio, a pesar de que son muy chiquitos, y cuando me ven feliz, son los más felices del mundo. No me juzgan por nada. Son muy compañeros y tienen la sabiduría de haber pasado cosas fuertes. Yo los cuido mucho, siempre son mi prioridad absoluta. Siempre estoy pensando en ellos, antes que en cualquier pareja o cualquier trabajo", dijo la modelo y conductora, en su programa Pampita Online de Net Tv.





Pero lo más significativo se dio cuando deslizó una frase sobre la separación con Benjamín Vicuña. "Es la realidad que me tocó, qué más quisiera yo que no haberme separado nunca, que mis hijos hubieran tenido a su padre en su casa. Pero yo no lo elegí a eso", sostuvo.