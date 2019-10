Pampita puso algunas condiciones para su despedida de soltera

En menos de un mes, Pampita y su pareja, Roberto García Moritán, darán el sí a dos meses de haber comenzado el noviazgo. La ceremonia será el 22 de noviembre, el festejo se realizará en el Palacio Sans Souci para pocos invitados, menos de 200.





Entre los preparativos extra oficiales del evento está la despedida de soltera de la modelo. En su ciclo "Pampita online", de Net, cuando comenzaron hablar al respecto con Barby Franco, la conductora no dudó en exclamar: "Qué miedo!"





"¡No sabés lo que es ese chat! Somos como cuarenta minas", replicó Barby y Pampita les pidió: "No van a ir con celulares, lo que pasa ahí, queda ahí"





Además, les advirtió: "No me traigan nada, strippers no quiero, eso no", Franco le dio el ok y le adelantó: "Pero va a estar muy divertido y de la mano de Puli Demaría vamos a explotar todo".