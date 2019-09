Pampita pasó un mal momento al darle su devolución a Sofi Morandi

No fue una buena noche para Pampita. A la hora de dar la devolución a Sofía Morandi y a Nico Merlín, la conductora y jurado no paró de pifiar sus nombres.





Primero llamó "Flor" a Sofía y luego "Matías" a Nico. Por supuesto que fue tomado con humor y nadie se ofendió por lo ocurrido: "Ya saben que tengo problemas con los nombres", argumentó.





"Les quiero decir la devolución de la coreo, me gustó mucho el manejo de los tiempos, me da la sensación de que todo el tiempo veía un videoclip. Con una energía espectacular. Los chicos transmiten lo preparados que están en la pista. Ensayar tanto les permite poner acting. Y yo los veo que se pueden mirar, decir, mirar a la cámara, como si fuera fácil y natural. Me gustó el vestuario, la puesta en escena, tal vez no tuvo un gran final pero ese baile en espejo estuvo muy bien, una de las mejores galas de este equipo", puntualizó.