Pampita mostró en su programa cómo le hicieron el hisopado

Luego de que se diera a conocer el hisopado positivo de Cora Debarbieri, tanto Pampita como todas los integrantes de "Pampita Online" (Net TV) debieron hacerse el hisopado correspondiente debido a que tuvieron contacto con la periodista el lunes pasado durante la grabación del ciclo.

Por este motivo, la conductora debió llevar adelante el programa desde la comodidad de su casa luego de someterse al hisopado y mientras está a la espera del resultado.

“Me hice el test reactor con la sangre, que te da si tuviste en el pasado o si tenés coronavirus y también me hice el hisopado, del que me darán los resultados mañana", comenzó diciendo Pampita.

Y luego agregó: "Le cuento que no tengo ningún síntoma, me siento bárbaro y estoy muy tranquila y 100% segura de que no me contagie porque tomamos todas las medidas el día que Cora estuvo en el piso”, aseguró en diálogo con sus compañeras".