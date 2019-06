Pampita mandó al frente a un futbolista que la invita a salir

En su programa, "Pampita online", Net TV, la modelo se animó a revelar que muchos famosos muy importantes la intentaron seducir e invitarla a salir. "Hay muchos famosísimos que intentaron y nunca pudieron nada. ¡De todo tipo de calañas!", afirmó ante la sorpresa de todos.





Consultada si Diego Maradona era uno de ellos, Pampita dijo entre risas: "Maradona no. Los típicos, no. No soy de su gusto".





Sin embargo, sí contó: "Futbolistas sí y hay uno que sigue invitándome a tomar mate hasta el día de hoy. Es un gran ídolo y yo digo 'este hombre tiene mujer e hijos'. No te voy a quemar, pero no voy a tomar el mate. Ahora se puso Telegram y manda por ahí también. ¡No se rinde!".





Pampita no quiso dar el nombre del jugador pero aseguró que le escribe por todos los medios y no respeta que ella ya le dijo que no.





Por último, reflexionando sobre su vida, la modelo volvió a sorprender con otra confesión: "Yo me debería haber divertido más. Soy demasiado romántica y no supe aprovechar. Si volviera 20 años atrás, este cuerpo te juro que... ¡Que pena! Pero siempre yo estuve enamorada, llorando por amor".