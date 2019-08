Pampita le mandó un mensaje a Flor de la V y ¡le clavó el visto!

Este martes, Pampita volvi贸 a la conducci贸n de "Pampita Online", por Net Tv, y se tom贸 un tiempo para contestar todas las preguntas.





La conductora y jurado del S煤per Bailando se refiri贸 a la pol茅mica con Flor de la V y Gabo Usandivaras.





"Primero, yo no sab铆a que la palabra 'macho' estaba tan estigmatizada, es la verdad. Muchas veces les digo a los participantes 'sac谩 esa perra de adentro' o 'te quiero ver m谩s mujerota'. No sab铆a que 'macho' era casi una mala palabra, lo descubr铆 ahora con esta repercusi贸n de mi opini贸n sobre el baile", empez贸 diciendo Pampita.





"Lo que han en su vida sexual, en sus cuatro paredes, no me importa nada. No me importa meterme en la previa de los participantes en cosas que les est谩 pasando. Yo solo opino del baile. No me considero para nada una persona homof贸bica", indic贸 Pampita, para terminar remarcando la buena relaci贸n que manten铆a hasta el momento con Florencia.





"Estuve en el casamiento de Flor de la V festejando ese d铆a, compartiendo con ella su boda, tengo much铆simos amigos y cada uno elige la vida sexual como le parece y los apoyo incondicionalmente. No tengo prejuicio sobre nada de lo que cada uno elija", remarc贸.





"La palabra 'macho' les doli贸 y sinceramente no sab铆a que pod铆a lastimar porque sino no la hubiera dicho. Lo dije con naturalidad porque era una opini贸n de baile. Habl茅 de qu茅 pod铆a ayudar para que Flor se luzca. Es obvio que no me expres茅 correctamente, no quer铆a que me malinterpreten", a帽adi贸.





Adem谩s, Pampita cont贸 c贸mo intent贸 limar asperezas con la actriz, sin 茅xito: "Me hab铆a quedado mal y a la ma帽ana siguiente, porque no la vi bien a Flor, le mand茅 un mensaje y le dije 'Flor, me dio pena que te vayas as铆, pasame un tel茅fono, lo charlamos entre nosotras'. Es lo que har铆a en cualquier situaci贸n donde alguien est茅 inc贸modo. Quiero resolverlo, no me gusta que quede picando. No me hago la que no pas贸 nada. Escuch贸 el mensaje, no lo respondi贸 y yo me fui de vacaciones. Despu茅s la vi en todos los programas diciendo 'no espero nada de ella' pero yo le hab铆a mandado un mensaje donde le dec铆a 'charlemos, me malinterpretaste, estoy a disposici贸n de que te luzcas'".





"Incluso en un momento le dije 'vos sab茅s que yo no tengo mala intenci贸n y que no soy homof贸bica'", dijo Carolina, al tiempo que se lamentaba por no haber podido comunicarse con Flor. "La conozco desde hace muchos a帽os a Flor. La he visto en todos los eventos, fui a su casamiento, conozco a sus hijos, a su marido, tenemos amigos en com煤n. No costaba nada decir 's铆, hablemos'. Yo la llamo y aclaramos entre nosotras todo en un dos segundos",