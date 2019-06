Pampita sobre la China Suárez: "Hay re buena relación"

Tras la foto que publicó, y luego borró, la China Suárez comiéndose un alfajor de la marca que lleva el apellido del novio de la modelo, Mariano Balcarce, se generó un gran revuelo y muchos lo tomaron como una provocación de la novia de Benjamín Vicuña. Pero Pampita -lejos de subirse a la polémica- le paró el carro a todos y llevó tranquilidad al vínculo con la novia de su ex.





"No te podría decir nada porque no tengo idea de dónde sale esa foto, no sé. Me sorprendés con lo que me mostrás, qué te puedo decir. No sé", comenzó diciendo la modelo al programa "Hay que ver", de Canal 9.





"Por los chicos tratamos de tener todos muy buena relación, somos los adultos acá. Y yo no engancho con algo así. No te voy a contestar nada porque me importa mucho el bienestar de mis hijos y que ellos sean felices. Nada que me puedas decir, de verdad, no engancho con nada. No sé de donde sale la foto pero no tengo nada que comentar porque es muy importante el bienestar de mis hijos así que nunca me meto en ningún tema que les pueda terminar haciendo mal a mis hijos". agregó.





ChinaAlfajor.jpg



"Hay re buena relación y predisposición de parte de los adultos para que los chicos estén bien. Ellos viven en dos casas, cuidamos mucho todo eso", sostuvo la modelo en cuanto al vínculo que mantiene con Suárez-Vicuña.





"Lo único que importa son los chicos. Cada vez que dicen que yo también mando a decir algo, rápido salgo y explicó que nada que ver. Siempre están tratando de... En mi programa, cualquier frase que digo dicen 'esto es un palito' para tal, y rápido descomprimo, doy la cara y lo desmiento porque no es así", aclaró terminando con cualquier intento de escándalo.