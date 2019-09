Pampita hizo una importante confesión sobre su relación con la China Suárez

La rivalidad entre Pampita y la China Suárez parece haber quedado atrás y las diosas ahora mantienen una relación cordial. Aunque el episodio del motorhome ya tiene cuatro años de antiguedad, la enemistad entre la actriz y la modelo sigue generando comentarios, a pesar de que sus protagonistas nieguen la mala onda.









Ahora, la morocha habló de su relación con "La Polaca" y sorprendió con su declaración. La conductora de Pampita Online se refirió a la polémica por la foto con Puli Demaría. "No hablé con Eugenia, no hizo falta. Cuando hace falta, hablamos, pero en este caso, no. Es una relación de mucho respeto. Es la madre de la hermana de mis hijos y es la mujer de Benjamín, que va a ser siempre familia mía y de mis hijos", dijo en Intrusos.









"Hay mucho respeto, nos manejamos cuidando todos los detalles porque estamos todos encima re expuestos, porque nos dedicamos a esto. Y queremos cuidar a los chicos por sobre todas las cosas", agregó.







Más adelante, aseguró que intenta proteger el entorno de sus tres hijos con esta actitud. "La única forma de cuidar los vínculos es teniendo cuidado con lo que se dice, con cómo uno se mueve. La prioridad es la crianza de los chicos en buenos términos, en un ambiente de paz y de familia. Tengo muy en claro desde el primer momento que me separé que así iba a ser", concluyó.





Fuente: Revista Caras