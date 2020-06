Pampita hizo el desafío viral de la "obediencia" con sus hijos

Pampita quiso enseñarles una lección de paciencia y obediencia a sus tres hijos, Bautista, 12, Beltrán, 7, y Benicio, 5, y los sometió a la prueba viral del "autocontrol". Consiste en colocar una golosina frente al niño, advertirle que solo puede comerla cuando esté el adulto y dejarlo solo, por ejemplo, para ir al baño.

En complicidad con su marido, Roberto García Moritán, la modelo reunió a los chicos en el sillón del living y les armó tres bowls con chocolates con la "excusa" de un juego de preguntas y respuestas.

"El que contesta bien se come una golosina, pero no pueden comer nada, vamos a ir a hacer las preguntas, no se coman nada hasta que vuelva porque es el premio", avisó Pampita y dejó a los chicos solos frente a los dulces.

¿Qué pasó? Los nenes esperaron obedientemente durante varios segundos -hablaron del Minecraft y se entretuvieron mirando como Bautista pintaba la funda de su celular- y al minuto y medio del video llegó el "pecado": el mayor agarró un chocolate.

"¡No! Se comió uno", dijo Beltrán, el del medio, preocupado, mientras Bauti le pedía "silencio" para que su mamá no se enterara. Indignado, Benicio se paró para ir a avisar lo que había ocurrido y el hermano más grande lo frenó con la amenaza de que no le iba a prestar más su computadora.

Finalmente, Bautista se dio cuenta de lo que tramaban su mamá y Moritán: "Es joda es para que nos quedemos acá aguantándonos de que hay unos chocolates enfrente, es obvio bol...". Y el plan se deschavó cuando Beltrán descubrió el celular: "¡Están grabando!".

(Fuente: TN)