Pampita habló sobre la posibilidad de tener otro hijo

Que son una familia numerosa, de eso no hay duda alguna. Pampita tiene tres hijos (Beltrán, Bautista y Benicio) y Roberto dos (Delfina y Santino).

Pero cuando hay una boda y una nueva pareja surge la pregunta casi obvia de saber si van a ampliar o no la familia.

En medio del conflicto con la periodista Mariana Brey que podría terminar en tribunales y tras el regreso a su programa, "Pampita Online", la conductora charló con "Intrusos" de diversos temas.

"Somo inmensamente felices todos juntos, y creo que en algún momento vamos a querer intentar ser padres de un hijo nuestro. Realmente nuestros corazones hoy aman a los hijos del otro como si fueran nuestros, propios, no hacemos diferencia en ese sentido", dijo Pampita en charla con el programa que conduce Jorge Rial.

Y añadió: "Sentimos que somos una gran familia pero estaría bueno un nuevo integrante. No creo que sea este año, se los puedo asegurar que no es inminente. Eso se habla con toda la familia, obvio, ya nuestros hijos tienen hermanos de sus otras familias, están muy acostumbrados a ser muchos y no creo que haya mucho problema con eso".

Sobre los hijos en cuarentena, Carolina respondió del rumor de problemas con su ex, Benjamín Vicuña: "Ninguna, no suelo hablar porque no me corresponde referirme al papá de mis hijos pero estoy muy agradecida de lo que me ayudó este tiempo porque no hubiera podido sin su ayuda. Vino muy bien tener la suerte de que mis hijos tengan un papá, que puedan compartir en una casa y en la otra, a los chicos les hace bien. Soy siempre defensora de que las parejas separadas tienen que llevarse lo mejor posible, porque es difícil criar chicos y uno los cría muchos años. Es un camino infinito la crianza de los hijos, no hay otra manera que llevarse bien con los ex".