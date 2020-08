Pampita habló de cuándo podría tener un hijo con Moritán

Carolina "Pampita" Ardohain se casó con Roberto García Moritán a fines de noviembre del año pasado tras unos meses de noviazgo.

Lo cierto es que la conductora ahora se encuentra realizando el aislamiento tras el caso positivo de coronavirus de la panelista Cora Debarbieri.

Pampita había mostrado al aire la semana pasada cómo le hicieron el hisopado de Covid-19.

Desde la tranquilidad de su casa, la modelo admitió en su programa, "Pampita Online", cuándo podría tener un hijo con su marido.

"Nos gustaría, yo creo que puede ser el año que viene. No va a ser este año", reconoció la conductora ante la sorpresa de sus compañeros.

Además aclaró que no está embarazada y que el año que viene podría ser. En tanto, dejó algunas picantes reflexiones sobre su visión del sexo.

“Si mi pareja me dice que no quiere, el mal humor me dura una semana. Para mí nunca es una molestia… Conmigo mejor andá bien!”, señaló la modelo.