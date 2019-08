Pampita habló del mensaje que le mandó a Vicuña y contó que está conociendo a alguien

El chileno le habría dicho a Carolina Pampita Ardohain que "extrañaba la vida familiar" que tenía con ella.





La China Suárez desmintió la información a través de un video en sus stories de Instagram, pero aún faltaba la palabra de la jurado del "Súper Bailando".





"No existe ningún mensaje así. Es absolutamente falso. Nunca, jamás hablo del padre de mis hijos. Pero en este caso, como me meten a mí en algo que no tengo nada que ver, digo la verdad y es que no existe ningún mensaje de ese estilo ni va a existir, porque nuestra relación tiene que ver con nuestros hijos. De ellos es de lo único que charlamos en nuestros chats", dijo la modelo en su programa, "Pampita Online".





"Prácticamente nos tenemos que comunicar casi todos los días por una cosa o por otra. Eso sí, pero ese mensaje no existe, nunca existió y no tengo nada que ver en ese tema. Tampoco tengo idea así que no me pregunten y jamás voy a hablar del padre de mis hijos en ninguna de sus situaciones. Cuando uno va con la verdad puede decir todo, es así", señaló.





Por otro lado, Pampita se refirió a los rumores de que estaría saliendo con Roberto García Moritán, un empresario, dueño de un restaurante en Palermo y ligado a la política. Ante la consulta de su compañero Luis Piñeyro sobre si esto era cierto, ella dijo:





L: -Dicen que estás de novia con un chico canoso, muy fuera del medio y buena onda.





P: -Hay un canoso por ahí.





L: -Hasta ahora hay como una aceptación de la gente que te conoce y te quiere ver bien.





P: -¡Pero son chusma mi gente! ¿Qué les pasa?





L: -O sea que lo acaba de confirmar.





P: -Vamos a ver qué pasa.





L: -Pero, hay algo ahí, está todo bien.





P: -Hay algo.





L: -¿Estás contenta con esto?





P: -Estoy muy contenta. Yo siempre estoy contenta.





L: -¿Se conocen hace mucho o poco?





P: -Hace poco.





(Fuente: Primcias YA)