Pampita habló del enojo de la China Suárez por su foto familiar

“Pampita está enajenada con la prensa. Ella fue a un acto de fin de año con Benjamín y los hijos. Es una cosa lógica y coherente porque ella es la mamá, él es el papá y van a ser familia toda la vida. Ella subió la foto a su Instagram privado, que tiene muy poquitos seguidores y sus amigos íntimos. Se ve que uno de sus amigos la traicionó y la cuenta Chusmeteando subió la foto”, contó la panelista en "LAM".

Y agregó: “Muchos portales y revistas como Gente, Para Ti y Caras la levantaron. Pampita se dedicó a llamar a cada uno de los que subieron la foto de la familia para decirles ‘una vez que estoy con Benjamín vos me traes este problema’.Y se calentó con todos”.

En ese momento, Ángel de Brito le consultó por qué la publicación era un “problema” y Latorre reveló: “Porque a la China Suárez le molestó. ¡Yo no lo puedo creer! Le molestó la foto. Benjamín la llamó a Pampita y le dijo ‘¿para qué subiste la foto en tu Instagram privado? Ahora está publicada en todos lados’. Entonces cuando recibió el llamado de Benjamín, llamó a todos”.

El conductor bancó a la modelo: “En esta estoy con Pampita, tiene derecho a subir las fotos y más a un Instagram privado. Si la China va con Nico Cabré y Rufina a un evento similiar, ¿por qué no van a subir la foto?”.

“Benjamín la llamó y le dijo que a la China le había molestado la foto. Él bastante pollerudo y la China, que se hace tanto la liberal… Pampita no tiene que putear a los periodistas. El que no tiene razón es Benjamín en llamarla y decirle ‘esa foto no va’. Porque esa foto sí va, porque esa foto va a existir toda la vida. La angustia de Pampita era porque hace un tiempo que habían logrado llevarse bien. Se ve que estaba todo armónico y ahora hay una nueva grieta”, cerró sobre la nueva polémica que hay entre la ex pareja.

Y ahora, "Implacables" habló con Pampita, quien al ser consultada sobre si había pedido que no se publique esa imagen en los medios, respondió: “En realidad, le pedí a la persona que me la robó de mi Instagram privado que la retirara. La retiró en un tiempo muy cortito pero ya se había viralizado”.

“¿Hubo algún problema? ¿Te pidió Benjamín que la bajes?”, consultó el cronista pero ella retrucó: “No, nada, eso es todo mentira. Eso no pasó”.

“Se dice que la China se lo pidió”, volvió a preguntar el periodista del ciclo del Nueve. Y Pampita respondió: “No, eso no pasó. Sí, como era una foto privada, cuando me doy cuenta de que una persona que tengo en mi Instagram privado la había filtrado, la llamo y le pido ‘por favor sacala’. La sacó rápido, en una hora, pero ya la habían levantado los portales”.

Cuando le comentó que se trataba de una “foto familiar”, la modelo coincidió: “Sí, obvio, por supuesto. Como tiene que ser. Porque nuestros hijos son nuestra prioridad absoluta, la felicidad de los chicos siempre va a ser lo fundamental y estamos muy enfocados en eso como padres. No es una foto que tenga algo extraño, solamente que era una foto que estaba en algo privado”.