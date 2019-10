Pampita fue la gran ganadora de los Martín Fierro de la Moda

Sin duda alguna, Pampita fue una de las grandes premiadas de la noche en la primera entrega de los Premios Martín Fierro de la Moda que televisó Magazine.





La modelo y conductora se llevó la estatuilla por sus looks en las distintas alfombras rojas.





"Dos grandes mujeres me enseñaron a cocer, mi abuela y mi mamá. Y eso sirvió para el resto de mi vida. Tarde o temprano si uno sueña con muchas ganas, se hace realidad. No quiero dejar de agradecer a mi equipo, porque para que un look esté perfecto hace falta muchas cosas distintas y atrás mío siempre están ellos, mi gran equipo", dijo la conductora de NET cuando agradeció el premio.





El momento más emotivo fue cuando se lo dedicó a sus hijos y a su hija Blanquita: "Se lo quiero dedicar, por supuesto, a mis amores, que son los que me hacen sonreír todos los días. Mis tres varones que amo con locura. Bautista, Beltrán, Benicio. Mi amor que estás allá arriba (se le quiebra la voz y tira un beso al cielo en homenaje a Blanca). Y a mi amor (Roberto García Moritán, su futuro marido), que estás en casa y que hoy me hacés sonreír más que nunca. Gracias Aptra por este premio y que vengan muchos más".