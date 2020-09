Pampita contó cómo se repuso a la muerte de su hija: "No me rindo nunca"

Carolina "Pampita" Ardohain contó cómo se repuso del fallecimiento de su hija Blanca, ocurrido en septiembre de 2012 en Chile.

Fue con un emotivo relato en la sección punto de encuentro del programa "PH Podemos Hablar", Telefe.

"Busco todo el tiempo, no me rindo nunca, es como un motor adentro muy fuerte de disfrutar las cosas simples y a mano. Soy muy consciente. Soy muy creyente y pienso que si Dios me tiene acá en esta tierra es para vivirla al máximo", indicó la modelo y conductora.

Y remarcó: "Cada uno elige y yo elijo vivirlo así. Qué ejemplo van a tener mis chicos de esta experiencia? Qué les va a quedar? Yo quiero que estén orgullosos y que se hizo lo posible para que en el día a día ellos tengan alegría y disfruten de la vida como todos venimos al mundo a disfrutar".

"Yo también lo hago por mí misma, cada día que me levanto de la cama es uno más, otro paso, cuenta regresiva hasta el último día de mi vida. No voy a mentir que hay días o semanas duras, momentos que marcaron mucho. Pero si veo el paneo general es bueno", finalizó.

(PRIMICIAS YA)