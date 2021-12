Pamela David, sobre Mauro Icardi: "Se agarró a la más potra con su mejor cara de pavo"

“Me parece una guachada porque nadie habla de él que se mandó la cagada con su mejor cara de pavo. Me hago el tontito y se agarró a la más potra. Porque es la más potra, quiso estar ahí y de pronto no se hace cargo. No es en contra de Wanda, que de última es la engañada, pero banco fuerte a la China”, comentó, para luego darle crédito a la empresaria. “Es una genia, la aplaudo. Es una gran empresaria. La más viva de todas. Wanda es muy brillante”, acotó.