Pamela David: "Mis hijos son el sentido que tiene mi vida"

Este domingo es el Día de la Madre en Argentina, y una de las conductoras más lindas de la televisión lo celebra con PrimiciasYa.com.

Pamela David, madre de Felipe y Lola, reflexionó sobre cuáles son sus prioridades como mamá y además nos brinda su deseo para esta fecha especial.

-¿Qué significa la maternidad en tu vida?

Significa en mi caso, el sentido de mi vida. Mis hijos son el sentido que tiene mi vida, la maternidad en sí.

-¿Qué cualidades tienes que se asemejan a las de tu mamá?

Las milanesas, son las mismas milanesas. Las hago igual como las aprendí con ella. A los chicos les encanta las milanesas de la abuela Pato y también las mías. También soy muy besuqueira, mucho beso, mucho amor... Me gusta despertarlos con muchos besos, mimos y abrazos. Cuando me enojo también me parezco a mi mamá...A Lola le enseñe a cocer, tejer, cosas que hacía con mi mamá. Con Feli hago tareas... Ahora ya es grande y no hago más tareas con él, pero antes sí.

-¿Qué momento es el que más disfrutas con tus hijos?

Por supuesto es cuando no hacemos la tarea, cuando no me enojo... Cuando no estoy en ogra mamá (risas). Disfruto mucho cuando por ejemplo estamos viendo Harry Potter, se largan los teléfonos y estamos mirando todas las sagas que son largas. Me gusta eso, tener un programa juntos y coincidir a la hora de ver una película ya que cada uno tiene sus gustos. Pero coincidir y ver algo juntos es hermoso.

-¿Qué aspecto cambiarias dentro de tu rol de madre?

Cambiaria no estar tan encima para generar su autonomía... Para que puedan resolver solos... Pero no es fácil ser mamá, cuando no lo haces te sentís culposa de no hacerlo y cuando lo haces sentís que está mal porque no tienen esa independencia. Es muy difícil esa balanza.

-Un deseo para este día de la madre...

Hoy en el día de la madre pórtense bien todos y no me hagan renegar. Pero el deseo es que sean todos los días y que traten de aceptar que todo lo que hace una mamá es por el bien de todos.