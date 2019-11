Pachu habló sobre el levantamiento de Peligro sin codificar: "Es un golpe duro"

Con respecto a cómo sigue su carrera, Pachu reveló: "Ahora estoy de reunión en reunión para definir mi participación en alguna obra durante el verano. Así que iré barajando qué es lo que conviene, dónde puedo rendir más y dónde me siento más cómodo".













El actor confesó, además, que se siente mejor cuando está sujeto a una rutina. "A mí no me gusta estar 'al cuete' en mi casa, me gusta levantarme y saber que tengo que ir a grabar o a una reunión de producción. Siempre me gusta hacer algo. Levantarme y saber que no tengo que hacer nada más allá de ir a buscar a mis hijos al colegio me incomoda", finalizó.