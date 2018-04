Pachano y su lucha contra el cáncer: "Me extirparon un tumor para estudiarlo"

El pasado 3 de abril, Aníbal Pachano confesó en "Intratables" (América TV) que padece cáncer de pulmón y conmovió a toda la farándula argentina.





En pleno tratamiento, el artista y coreógrafo contó cómo se encuentra hoy. "Ahora estoy bien, me hice la segunda quimio, de la segunda etapa del tratamiento", expresó en Polino Auténtico, programa que se emite por Radio Mitre.





"Esto se desató a principios de septiembre, pero yo ya venía raro desde el 2015. Ya tenía síntomas, pero uno los va callando. Y en septiembre tuve un episodio de diabetes y empecé un tratamiento, que tenía dos etapas. Cumplí la primera, y en la segunda etapa me confundí y tomé dos medicamentos mezclados. Entonces, me empecé a sentir mal y me llevaron a una clínica, en donde me hicieron estudios y me dijeron que estaba todo bien", agregó Aníbal.





Por último, Pachano relató: "Me hicieron millones de estudios. Ahí apareció el neurólogo y el oncólogo, que me explicaron lo que tenía. Me dijeron que tenía un puntito en el pulmón, un cáncer, y que me provocó metástasis en el cerebro'. Ahora me extirparon un tumor del cerebro porque tenían que hacer un estudio".