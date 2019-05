Pachano se quebró tras ver bailar a su hija Sofía: "Quiero decir que se puede"

En medio de su lucha contra el cáncer de pulmón, Aníbal Pachano se quebró al aire tras ver la actuación de su hija Sofía en el "Súper Bailando".





El coreógrafo agradeció entre lágrimas el poder estar en el certamen junto a su hija y emocionó a todos con sus palabras.





"Yo quiero agradecerle a todos mis compañeros, más allá del chascarrillo que uno haga. Estoy muy feliz de estar acá, que esté mi hija maravillosa, que esté Ana. Son las personas que más quiero junto a mis hermanas", aseguró Aníbal quebrado.

Embed







"Quiero decir que se puede. Por eso hice el video donde estaba bailando mientras me hacían la quimioterapia porque es una manera de contar y de decir lo bien que me siento, a pesar de que me están bombardeando el cuerpo y yo estoy bombardéandolo desde adentro para que sea todo mejor", enfatizó.

pachano 2.jpg



Y añadió: "Sofía una gran mujer que me sostiene en un papel muy difícil. Siempre fui el motor y hoy tengo que bancar que el otro sea el motor".





Por su parte, Sofía Pachano también dijo a puro llanto: "Nosotros teníamos una relación difícil y con este diagnóstico nos sentamos y decidimos dar vuelta todo para estar unidos. Obviamente estoy acá porque quería vivir esto".