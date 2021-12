Pachano sobre el Wandagate: "Ella hace un negocio millonario con esto"

“ASÍ… VUELVO”, es el nombre de esta vuelta con mucho apoyo de su familia y amigos, donde expresará un raconto de toda su carrera, los sinsabores y logros que le dio la vida.

Los comienzos de su carrera en Córdoba, las mudanzas, su apuesta a la carrera de arquitectura, la fundación del legendario Botton tap, sus producciones teatrales, su enfermedad, su arte y su exquisito y refinado gusto como artista son algunas de las situaciones que abordará en este espectáculo donde será el protagonista de su propia autobiografía.

Aníbal Pachano con Primicias Ya

"Estoy re contento y me encuentro en un gran momento. Se dieron todas las posibilidades de juntar a una productora joven con mucha gente joven que tengo en mi alrededor valorizando el trabajo de muchos años. Creo que es un espectáculo muy emotivo que va a pasar por distintos momentos donde algo siempre sucedió. Y todo lo que sucedió, dejó algo positivo. Esa es mi vida, la resiliencia, yo no me pego ni me quedo pegado en el dolor, ni en la bronca ni en el enojo porque eso lo que hace es enfermar. He aprendido después de transitar un cáncer y estoy transitándolo que la vida tiene otro color y otra historia totalmente diferente a la que uno cree que tiene", contó Pachano en diálogo con PrimiciasYa.com.

Y remarcó: "Yo estoy bien, me tengo que cuidar y hago todos los deberes que tengo que hacer. Pero sino trabajo me lleva a un ligar que no me gusta, siempre estoy creando y armando cosas. Lo único que quiero es que la gente joven que trabaja conmigo crezca y genere un nuevo mundo del espectáculo. Yo ya tengo la carrera hecha, ahora hay que darle la posibilidad a que el otro crezca".

Acompañado por artistas que representarán y participarán de cada momento de su vida, Pachano regresa a Villa Carlos Paz, con todo su esplendor para despedirse de su público y de ese escenario que tantas satisfacciones le dio.

Por otro lado, habló sobre el difícil año de Marcelo Tinelli con ShowMatch: "Tinelli es una persona emblemática y que ha dado muchísimo laburo durante muchos años donde todos de ha regodeado de él. Ahora por un punto de rating lo critican, la vida no es el rating, la vida es la creatividad de las personas y un tipo que da trabajo a 300 familias es admirable en un momento crítico del país. Ya está, dejen de romper", sentenció.

"Veo el programa y creo que son momentos. Hay gente talentosa que trabaja mucho. El mundo del baile es difícil y muy vapuleado. Hay que dejar de romper los quinotos. Da trabaja y lo importante es hacer, no criticar", destacó.

Por último, Aníbal Pachano también opinó sobre el escándalo del momento, el Wandagate: "Insoportable el tema Wanda, pobrecita aunque de pobrecita no tiene nada. Ella hace un negocio millonario con esto. Y no estoy del lado de ninguna de las dos, ni de Wanda ni de la China Suárez, no sé nada de la vida de ellas, no me interesa y no son personas que me alimenten el alma. No las consumo", arrojó de manera filosa.