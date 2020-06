Pablo Rago rompió el silencio tras ser sobreseído en la causa por abuso sexual

En diciembre de 2019, Érika Basile radicó en la Justicia una denuncia contra Pablo Rago por abuso sexual. En marzo, tras un proceso judicial, la causa fue desestimada y el actor fue sobreseído.

Ahora, con el fallo a su favor, Rago rompió el silencio y habló por primera vez del tema. "Fueron meses difíciles porque se me cortaron algunos trabajos y sentía presión, porque el tiempo de la justicia no es el de los medios. Pero yo decidí no hablar. Fernando Burlando (su abogado) de entrada me dijo que me quede tranquilo, que no iba a preposterar, que era una acusación falsa", comenzó diciendo el actor, en diálogo Catalina Dlugi por radio La Once Diez.

Luego, añadió: "Yo siempre fui muy respetuoso con las mujeres que estuve, con las que trabajé y con las de mi entorno. No sé por qué (Érika) se la agarró conmigo. Tengo hipótesis, pero no hay una explicación lógica para lo que hizo. No tenía argumentos. Nos vimos una sola vez. Eso fue todo".

Sobre cómo transito íntimamente tan delicada denuncia, contó: "Yo seguí con mi vida, más o menos, normal. Pero fue sorprendente. Yo estaba tranquilo porque en mi interior yo sabía que no tenía que ver. El tiempo era cuánto iba a durar. La Justicia se expidió en dos meses, y eso es muy bueno. Se expidió rápido".

Al ser consultado si sentía rencor con la denunciante o si iba a accionar en su contra, Rago manifestó: "Es muy triste lo que pasó, me afectó muchísimo. Tuve que contratar psicólogos, psiquiatras y abogados. Yo no voy a ir en contra de ella. Lamento lo que pasó, es triste, pero no tengo ningún rencor".

Por último, el actor se manifestó a favor de que las mujeres no se callen y que acudan a la denuncia cuando viven violencia de género o algún tipo de abuso. "Estoy de acuerdo con que la mujer denuncie. Si una mujer denuncia acoso, abusos o maltrato tiene que ser escuchada", remarcó.

PRIMICIAS YA